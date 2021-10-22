Acteurs et financements

Elles permettront la rédaction du « schéma de principe », le document de référence qui présente le programme fonctionnel du projet et l’ensemble de ses caractéristiques en vue de l’enquête publique. Le cofinancement est réalisé par l’intermédiaire d’une convention de financement.

L’État

La modernisation des transports du quotidien est une priorité forte de l’État.

En s’engageant sur les projets de transports collectifs (modernisation des RER, prolongements de lignes de métro, création ou extension de tramways et de lignes de bus en sites propres), l’État poursuit ses objectifs : rendre plus performant le réseau de transport, l’inscrire dans la dynamique des territoires et mieux répondre aux besoins quotidiens des Franciliens.

