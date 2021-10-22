Acteurs et financements
Il conduit les études du prolongement du T10
Le maître d’ouvrage du tram T10, Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France. Actrice principale au sein du réseau, elle organise, décide, investit et innove pour améliorer la mobilité et le service rendu aux voyageurs en portant la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER, métro, tram et bus). Maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités conduit les études du prolongement du tram T10, et porte la concertation.
Ils sont associés au projet
- Les établissements publics Vallée Sud Grand Paris et Grand Paris Seine Ouest
- L’ensemble des communes concernées par le projet : Clamart, Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry, Antony, Issy-les-Moulineaux, Vanves et Malakoff.
Ils cofinancent le projet jusqu’aux études préliminaires
Elles permettront la rédaction du « schéma de principe », le document de référence qui présente le programme fonctionnel du projet et l’ensemble de ses caractéristiques en vue de l’enquête publique. Le cofinancement est réalisé par l’intermédiaire d’une convention de financement.
L’État
La modernisation des transports du quotidien est une priorité forte de l’État.
En s’engageant sur les projets de transports collectifs (modernisation des RER, prolongements de lignes de métro, création ou extension de tramways et de lignes de bus en sites propres), l’État poursuit ses objectifs : rendre plus performant le réseau de transport, l’inscrire dans la dynamique des territoires et mieux répondre aux besoins quotidiens des Franciliens.
La Région Île-de-France
Enjeu de dynamisme économique et de qualité de vie, la Région Île-de-France a fait des transports du quotidien une de ses priorités. Afin de concrétiser la révolution des transports engagée au service des Franciliens, la Région co-finance les projets ambitieux permettant de créer un réseau interconnecté et efficace. Son objectif : réaliser les projets attendus des usagers et indispensables au développement de l’Île-de-France.
Le Département des Hauts-de-Seine
En facilitant les déplacements sur son territoire et en développant les infrastructures qui contribuent au développement économique et à l’amélioration des conditions de vie des habitants, le Département des Hauts-de- Seine poursuit son engagement en faveur de la mobilité.