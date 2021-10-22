Les deux tracés étudiés

Où ?

Ce tracé passe en tunnel après la station Jardin Parisien et poursuit sous la forêt de Meudon et la ville de Clamart.

* tracé du tunnel indicatif

Quoi ?

Il envisage la création de trois nouvelles stations :

• Mairie de Clamart,

• Centre de Clamart, à proximité du parc de la Maison Blanche,

• Gare de Clamart.

Ce scénario nécessite également l’implantation de 2 ouvrages annexes sur le tracé :

• Bois de Clamart (secteur du parcours sportif) ;

• Secteur Lazare Carnot.

En effet, lorsque la distance entre deux stations successives est supérieure à ces 800 mètres, il est nécessaire d’implanter un ouvrage dit « annexe » permettant l’accès des secours au tunnel en cas d’incident et pouvant assurer la ventilation et le désenfumage du tunnel.

Comment ?

Le départ est proposé depuis la station « Jardin Parisien », dans un environnement peu pentu, adapté au démarrage optimal d’un tunnel. Immédiatement au nord de la station « Jardin Parisien », le tramway entamerait sa descente afin de s’enfouir à une profondeur d’environ 15 mètres par rapport au terrain naturel.

Pour minimiser les risques géotechniques, le tracé éviterait au maximum les carrières souterraines, ou passerait au-dessous si aucun évitement n’est possible. Ce scénario impliquerait également une attention particulière aux éventuelles interfaces avec les autres éléments présents dans le sous-sol (parkings souterrains, fondations de bâtiments, etc.).