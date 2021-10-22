Les deux tracés étudiés
Une concertation, deux scénarios
Pour relier la station Jardin Parisien à la gare de Clamart, en correspondance avec la future ligne 15 du métro et le train N, deux scénarios ont été envisagés. Un scénario classique en surface a d’abord été étudié, mais celui-ci s’est rapidement confronté à un milieu urbain dense et au patrimoine naturel et architectural notable propre à ce territoire. Pour s’affranchir de ces contraintes, un scénario en tunnel a été étudié. Bien que plus complexe techniquement, celui-ci permettrait de diminuer les impacts identifiés pour le scénario en surface.
Explorez les deux tracés étudiés en cliquant sur chacune des deux cartes et zoomez pour en apercevoir le détail !
Le scénario « de référence » en tunnel
Où ?
Ce tracé passe en tunnel après la station Jardin Parisien et poursuit sous la forêt de Meudon et la ville de Clamart.
* tracé du tunnel indicatif
Quoi ?
Il envisage la création de trois nouvelles stations :
• Mairie de Clamart,
• Centre de Clamart, à proximité du parc de la Maison Blanche,
• Gare de Clamart.
Ce scénario nécessite également l’implantation de 2 ouvrages annexes sur le tracé :
• Bois de Clamart (secteur du parcours sportif) ;
• Secteur Lazare Carnot.
En effet, lorsque la distance entre deux stations successives est supérieure à ces 800 mètres, il est nécessaire d’implanter un ouvrage dit « annexe » permettant l’accès des secours au tunnel en cas d’incident et pouvant assurer la ventilation et le désenfumage du tunnel.
Comment ?
Le départ est proposé depuis la station « Jardin Parisien », dans un environnement peu pentu, adapté au démarrage optimal d’un tunnel. Immédiatement au nord de la station « Jardin Parisien », le tramway entamerait sa descente afin de s’enfouir à une profondeur d’environ 15 mètres par rapport au terrain naturel.
Pour minimiser les risques géotechniques, le tracé éviterait au maximum les carrières souterraines, ou passerait au-dessous si aucun évitement n’est possible. Ce scénario impliquerait également une attention particulière aux éventuelles interfaces avec les autres éléments présents dans le sous-sol (parkings souterrains, fondations de bâtiments, etc.).
- 53 000 nouveaux voyageurs/jour
- 3 nouvelles stations
- 2 ouvrages annexes
- 5 de temps de parcours
- 3.1 Km de tracés supplémentaires
- 700 millions d'euros d'investissement (hors matériel roulant)
Le scénario "alternatif" en surface
Où ?
Ce tracé emprunte l’axe routier traversant la forêt de Meudon et traverse la ville de Clamart, à la manière d’un tramway traditionnel. Il est scindé en deux itinéraires dissociés entre la mairie de Clamart au sud et le carrefour avenue Victor Hugo / rue de Vanves au nord.
Quoi ?
Ce scénario envisage la création de cinq nouvelles stations :
• Place du Garde
• Mairie de Clamart
• Centre de Clamart
• Lazare-Carnot
• Gare de Clamart
Une distance de 450 à 750 m est recherchée entre les stations tout au long de la ligne en privilégiant la desserte des principaux équipements publics et des zones présentant les plus fortes densités de population et d’emplois.
Comment ?
L’implantation d’une plateforme de tramway en surface est contrainte à :
• Une pente maximum comprise entre 2% et 7%
• Une largeur d’emprise suffisante pour permettre son insertion
Peu d’itinéraires sont donc compatibles avec ces prérequis : dans le centre de Clamart, seules les avenues Jean Jaurès et Victor Hugo permettent l’insertion d’une plateforme tramway monodirectionnelle (à une seule direction), couplée au maintien d’une voie de circulation générale.
- 48 000 nouveaux voyageurs/jour
- 5 nouvelles stations
- 11 minutes de temps de parcours
- 3.9 Km de tracés supplémentaires
- 795 millions d'euros d'investissement (hors matériel roulant)