Travaux - Coupe d'arbres - secteur Observatoire

Coupe d’arbre dans le secteur Observatoire

Dans le cadre de l’arrivée prochaine du tram T7 et de la création de la station

«Observatoire», des aménagements doivent être réalisés.

En quoi consistent les travaux ?

Dans le cadre du projet du tramway T7, un espace doit être libéré au niveau de la future station Observatoire. Pour cela, 13 arbres situés devant la salle Ducastel doivent être coupés. Cette intervention sera réalisée après le passage d’un écologue.

Combien de temps ces travaux vont-ils durer ?

Les travaux se dérouleront du 28 février au 5 mars, entre 7h00 et 20h00.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

• L’accès au parc Ducastel sera maintenu durant l’intervention.

• Les cheminements piétons seront légèrement réduits

lors de l’évacuation des produits de coupe.

Pour les automobilistes :

• La circulation sur la RN7 ne sera pas impactée.

Pour le stationnement :

• Le stationnement ne sera pas impacté.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.