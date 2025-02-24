Travaux - Passage piéton souterrain Observatoire

Démolition du passage piéton souterrain Observatoire

Le tram T7 circulera au centre de la RN7. Pour cela, il est nécessaire de démolir et de combler le passage piéton souterrain dit "Observatoire".

En quoi consistent les travaux ?

Dans le cadre du projet du tramway T7, le passage souterrain piéton «Observatoire» sur la RN7 doit être supprimé. Après une phase de désamiantage et une étude vibratoire près de l’Observatoire Camille Flammarion, sa démolition et son comblement vont débuter.

Combien de temps ces travaux vont-ils durer ?

Les travaux se dérouleront pendant deux mois hors week-ends, du 24 février au 31 mai 2025, entre 7h00 et 20h00.

Les travaux de démolition et comblement du passage piéton se dérouleront en deux phases.

Phase 1 : coté ouest, du 24 février au 17 avril.

Phase 2 : coté est, du 17 avril au 31 mai.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

L’accès aux commerces et aux entrées de parking avoisinantes est maintenu.

Les cheminements piétons ne seront désormais plus possibles dans le passage souterrain et ce, de manière définitive. Pour traverser la RN7 en toute sécurité, un passage piéton de surface a été aménagé en août 2024, au niveau de la rue de l’Observatoire.

Pour les automobilistes :

La circulation sur la RN7 ne sera pas interrompue mais légèrement remaniée.

Pour le stationnement :

Certaines places de stationnement aux abords du passage souterrain seront temporairement supprimées le temps des travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.