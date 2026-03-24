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Travaux de nuit-Belle Etoile

Publié le

Dans le cadre de la reprise de la chaussée et de la réparation des cavités dans la chaussée (nids-de-poule), des travaux auront lieu dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars 2026.

Quand ?
Les travaux auront lieu dans le secteur Belle-Etoile dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 mars 2026, entre 20h et 6h.

Quels impacts ?

·         Dans le sens Paris-Province la circulation sur la RN7 sera remaniée avec une seule voie de circulation,

·         Dans le sens Province-Paris la double voie est maintenue,

·         Les arrêts de bus sont maintenus dans les deux sens de circulation.

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