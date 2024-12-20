Travaux Enedis - Centre-ville Juvisy-sur-Orge

Dans le cadre des travaux concessionnaires du tram T7, des travaux de dévoiement et de raccordements électriques sont nécessaires dans le centre-ville de Juvisy-sur-Orge.

En quoi consistent les travaux ?

Dans le cadre des travaux concessionnaires du tram T7, des travaux de dévoiement et de raccordements électriques sont nécessaires dans le centre-ville de Juvisy-sur-Orge. Ces travaux concessionnaires seront menés par ENEDIS et son entreprise ECR.

Combien de temps vont-ils durer ?

Les travaux se déroulent cette fin d’année, 23 décembre à la semaine du 13 janvier 2025 sur plusieurs rues du centre de Juvisy :

• Avenue d’Estienne d’Orves : semaine du 13 janvier 2025.

• Rue Victor Hugo : du 26 au 31 décembre 2024.

• Rue Carnot : nuit du 23 au 24 décembre 2024.

• Parking du commissariat : du 2 au 3 janvier 2025.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les piétons :

• L’accès aux commerces et aux habitations est maintenu.

• Les cheminements piétons sont maintenus.

Pour les automobilistes :

• La circulation est partiellement remaniée.

• La circulation est modifiée lors des travaux de la rue Carnot.

Pour le stationnement :

• Certaines places de stationnement sont supprimées temporairement à proximité des travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.