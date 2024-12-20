Travaux Enedis - Centre-ville Juvisy-sur-Orge
Publié le
Dans le cadre des travaux concessionnaires du tram T7, des travaux de dévoiement et de raccordements électriques sont nécessaires dans le centre-ville de Juvisy-sur-Orge.
En quoi consistent les travaux ?
Dans le cadre des travaux concessionnaires du tram T7, des travaux de dévoiement et de raccordements électriques sont nécessaires dans le centre-ville de Juvisy-sur-Orge. Ces travaux concessionnaires seront menés par ENEDIS et son entreprise ECR.
Combien de temps vont-ils durer ?
Les travaux se déroulent cette fin d’année, 23 décembre à la semaine du 13 janvier 2025 sur plusieurs rues du centre de Juvisy :
• Avenue d’Estienne d’Orves : semaine du 13 janvier 2025.
• Rue Victor Hugo : du 26 au 31 décembre 2024.
• Rue Carnot : nuit du 23 au 24 décembre 2024.
• Parking du commissariat : du 2 au 3 janvier 2025.
Qu’est-ce que cela change ?
Pour les piétons :
• L’accès aux commerces et aux habitations est maintenu.
• Les cheminements piétons sont maintenus.
Pour les automobilistes :
• La circulation est partiellement remaniée.
• La circulation est modifiée lors des travaux de la rue Carnot.
Pour le stationnement :
• Certaines places de stationnement sont supprimées temporairement à proximité des travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.