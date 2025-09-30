Combien de stations sont prévues sur le tracé ? Où sont-elles situées ?

La portion du tram T7 qui sera réalisée entre Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons afin de compléter la liaison avec Villejuif comprend 6 stations dont une enterrée :

Juvisy RER qui sera à terme le terminus du tram T7 entre Juvisy et Villejuif permettra une correspondance avec les RER D et C et le réseau de bus local de Juvisy-sur-Orge ;

Maréchal Leclerc qui dessert le centre-ville de Juvisy-sur-Orge ;

Observatoire , qui est une station enterrée, située sous le Parvis de l'Observatoire (Juvisy-sur-Orge) ;

Stade Delaune qui permet la desserte du quartier Noyer Renard et du stade (Athis-Mons) ;

Pyramide au niveau du carrefour Pyramide (Athis-Mons) ;

Le Contin située sur la RN7 (Athis-Mons / Paray Vieille Poste).

Ainsi le tram T7 comptera au total 24 stations.