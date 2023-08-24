Comment sera construit le tunnel ?

Le tunnel sera construit selon la « méthode traditionnelle » c’est-à-dire à la pelle mécanique et à l’aide d’outils spécifiques pour le percement de roches. Après le creusement du tunnel, les blocs de terre et de roches non stables seront détachés afin d’éviter tous dommages ultérieurs. Un soutènement sera ensuite mis en place ; il sert de carapace pour le tunnel et permet d’éviter d’éventuels affaissements du terrain. A l’issue des travaux, les voies d’accès à la Mairie de Juvisy-sur-Orge seront rénovées.

Un percement du tunnel par étapes grâce à une technique adaptée à la situation locale