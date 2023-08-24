Comment seront aménagées les stations ?

Les stations sont conçues pour accueillir des rames de tramway de 33 mètres de long. Les quais seront totalement accessibles.

Le quai de la station du pôle d’échanges de Juvisy-sur-Orge sera plus large pour pouvoir faciliter les flux piétons en correspondance avec les lignes de bus du réseau local et les RER.

Les stations seront équipées d’une borne billettique (pour acheter des tickets ou recharger son pass Navigo), de sièges et d’écran d’information pour connaître le temps d’attente avant les prochains tramways.