Comment seront les voies du tramway ?

À ce stade des études, il est prévu de végétaliser les voies du tramway sur la RN7. En plus d’être un atout esthétique, la végétalisation permettra de rendre l’espace dédié au tramway plus lisible pour les usagers et les automobilistes.

Par ailleurs, il est à noter que la végétalisation des voies sera complétée par de nombreuses plantations d’arbres sur l’ensemble du tracé : près de 200 arbres seront plantés sur la RN7.