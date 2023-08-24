L’avenue Estienne d’Orves sera-t-elle fermée à la circulation ?

Sur l’avenue Estienne d’Orves, la voirie pourra être utilisée à la fois par le tram T7, les lignes de bus et les voitures. Ce site mixte sera complété par de larges trottoirs qui permettront aux piétons de circuler aisément.

Pendant les travaux, l’avenue sera fermée aux travaux mais l’accès aux commerces et aux habitations sera maintenu. Les riverains pourront continuer à accéder à leur stationnement privatif.