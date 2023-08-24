Le tunnel aura-t-il un impact sur l’environnement ? Le tunnel peut-il impacter les sources du parc de la mairie ?

La section en tunnel du tram T7 est longue d’environ 900 mètres ; elle comporte une partie couverte (tunnel et tranchée couverte) de 510 mètres et une partie de 240 mètres en trémies d’accès.

Le tunnel passera suffisamment en profondeur en-dessous du parc de la Mairie pour n’avoir aucun impact sur le patrimoine bâti. Des compensations végétales seront mises en œuvre avec au minimum un arbre replanté pour un arbre enlevé durant la phase des travaux de création du tunnel.

Les premiers sondages ont été réalisés en 2010, puis compléter en 2014, et 2018 à 2020, afin de connaitre la constitution du sous-sol au niveau du parc de la Mairie. Ces sondages ont permis de confirmer la faisabilité du tunnel et de définir les méthodes de construction adaptées à l’environnement. Par ailleurs, les sondages et les études de conception du tunnel en découlant ont permis de protéger les nappes et sources de la zone, qui seront de ce fait, très peu impactées par cet ouvrage souterrain.

Des études hydrogéologiques (c’est-à-dire des eaux souterraines en lien avec les types de sol) ont été effectuées afin d’adapter la conception et les méthodologies des travaux aux caractéristiques des sols et des nappes et sources.