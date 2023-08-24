Les places de stationnement vont-elles être supprimées ?

Certaines places de stationnement pourront être supprimées, notamment le long de la RN7. La suppression de ces places est nécessaire afin d’offrir aux piétons, aux automobilistes, aux usagers des transports en commun ainsi qu’aux cyclistes, des espaces agréables et adaptés à chaque usage.

Les études en cours et celles à venir s’attacheront à prévoir des capacités de stationnement adaptées aux besoins locaux et à l’environnement urbain.