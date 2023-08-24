Où seront stationnés les tramways qui ne circulent pas ?

Les tramways seront remisés sur le site de l’atelier de maintenance de Vitry-sur-Seine (réalisé lors de la première phase du tramway Tram 7).

Ce site permet le stationnement des rames, leur maintenance (réparation, entretien, nettoyage…) et comprend aussi toutes les fonctions d’exploitation comme le poste de contrôle, ou les locaux du personnel.

Afin de permettre une bonne régulation des tramways (garantissant une régularité optimale sur l’ensemble de la ligne), quelques rames pourront aussi être stockées aux terminus (Villejuif, pôle d’échanges de Juvisy-sur-Orge) ainsi qu’éventuellement au niveau du pôle d’Athis-Mons.