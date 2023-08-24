ProlongementAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Les travaux auront-ils un impact sur la circulation (RN7 et centre de Juvisy) ?
Île-de-France Mobilités informera en amont de la phase travaux tous les acteurs concernés sur le planning et le déroulement des travaux grâce à un dispositif de communication adapté.
La plateforme du tramway sera installée sur la voirie. Île-de-France Mobilités s’attachera à minimiser les impacts des travaux sur la circulation dans la conception des réalisations et la conduite des chantiers.