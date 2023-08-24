Pourquoi faut-il un tunnel alors qu’on réalise un tramway ?

Le tram T7 s’insère sous la RN7 et parcourt 900 mètres en souterrain entre le plateau et le centre-ville de Juvisy. Ce tracé est le résultat d’une réflexion portant à la fois sur les temps de parcours, le respect de l’urbanisation existante et l’insertion du tramway au niveau du centre-ville de Juvisy. Le passage en souterrain du tram T7 permet de garantir les meilleurs temps de parcours et conditions d’insertion du tramway tout en limitant son impact foncier.

Il s’agit de maintenir des temps de parcours compétitifs mais également de faciliter l’insertion du tram T7 entre le plateau de Juvisy-sur-Orge et le centre de la commune où il existe une très forte pente (le tramway a une faculté limitée à franchir les pentes). En outre, le passage en souterrain devrait permettre un compromis entre la sauvegarde du patrimoine arboré du parc et la limitation de l’impact sur les constructions et la circulation.