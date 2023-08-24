ProlongementAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Pourquoi le tram T7 entre Athis-Mons et Juvisy ?
La ligne 7 du tramway a été initialement étudiée pour une liaison de Juvisy-sur-Orge (gare RER) à Villejuif (station de métro Villejuif – Louis-Aragon, ligne 7 du métro).
Pour des raisons opérationnelles, techniques et financières, le projet a été réalisé dans un premier temps de Villejuif à Athis-Mons. La mise en service du tramway a eu lieu en octobre 2013.
Le prolongement du tram T7 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge s’inscrit dans un projet global dont les principaux objectifs sont :
- d’améliorer les déplacements de banlieue à banlieue (desserte des pôles d’emploi comme Orly-Rungis ainsi que des commerces et des équipements de proximité) et de banlieue à Paris.
- de favoriser l’abandon de l’usage de la voiture particulière au profit des transports en commun
- de renforcer l’offre de transports en commun dans le Val-de-Marne et l’Essonne grâce aux nombreuses correspondances créées avec les différents modes lourds (métro, RER C et D) et les nombreuses lignes du réseau de bus local.
Le prolongement du tram T7 est également l’occasion de :
- requalifier l’avenue François Mitterrand (ex-RN7) en boulevard urbain en supprimant les passages souterrains ;
- réaménager l’espace public pour permettre une meilleure cohabitation entre les différents modes de déplacement (tramway, automobiles, vélos et piétons).
L’arrivée du tram T7 au pôle d’échange de Juvisy-sur-Orge permettra notamment de revaloriser le territoire traversé au profit de la qualité de vie (revalorisation le centre-ville de Juvisy-sur-Orge, réaménagement de l’avenue Estienne d’Orves…)