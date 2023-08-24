Pourquoi le tram T7 entre Athis-Mons et Juvisy ?

La ligne 7 du tramway a été initialement étudiée pour une liaison de Juvisy-sur-Orge (gare RER) à Villejuif (station de métro Villejuif – Louis-Aragon, ligne 7 du métro).

Pour des raisons opérationnelles, techniques et financières, le projet a été réalisé dans un premier temps de Villejuif à Athis-Mons. La mise en service du tramway a eu lieu en octobre 2013.

Le prolongement du tram T7 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge s’inscrit dans un projet global dont les principaux objectifs sont :

d’améliorer les déplacements de banlieue à banlieue (desserte des pôles d’emploi comme Orly-Rungis ainsi que des commerces et des équipements de proximité) et de banlieue à Paris.

de favoriser l’abandon de l’usage de la voiture particulière au profit des transports en commun

de renforcer l’offre de transports en commun dans le Val-de-Marne et l’Essonne grâce aux nombreuses correspondances créées avec les différents modes lourds (métro, RER C et D) et les nombreuses lignes du réseau de bus local.

Le prolongement du tram T7 est également l’occasion de :

requalifier l’avenue François Mitterrand (ex-RN7) en boulevard urbain en supprimant les passages souterrains ;

réaménager l’espace public pour permettre une meilleure cohabitation entre les différents modes de déplacement (tramway, automobiles, vélos et piétons).

L’arrivée du tram T7 au pôle d’échange de Juvisy-sur-Orge permettra notamment de revaloriser le territoire traversé au profit de la qualité de vie (revalorisation le centre-ville de Juvisy-sur-Orge, réaménagement de l’avenue Estienne d’Orves…)