Pourquoi le tramway plutôt qu’un autre mode de transport ?

Chaque mode de transport (train, métro, tramway, bus) répond à un besoin spécifique. Le choix du mode est ainsi déterminé en fonction des besoins de déplacement d’un territoire et des estimations de trafic.

Le tramway facilite les déplacements de banlieue à banlieue tout en proposant une desserte fine du territoire (inter station de 500 mètres). Il s’insère dans la morphologie de la ville et permet de rabattre les voyageurs vers les transports plus structurants comme les gares de RER ou de métro. Il est également la réponse la plus adaptée aux estimations de trafic sur l’itinéraire considéré : 48 000 voyageurs sont attendus chaque jour.

Grâce à une voie dédiée et à la priorité aux feux, le tramway offre des temps de parcours fiables et une fréquence de passage élevée (4 mn en heure de pointe et 8 mn en heure creuse). De plus, le tramway est un mode de déplacement non polluant et silencieux. Il propose une haute qualité de service tout en s’adressant à tous les publics : le tramway est 100% accessible aux personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, la création de ce transport de surface participera également au réaménagement et à la requalification de l’ex-RN7, qui est un axe routier aujourd’hui peu valorisé dans le paysage urbain actuel.