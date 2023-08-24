Quel est le coût du projet ? Qui finance ?

Le coût du tram T7 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge est estimé à 223,5 millions d’euros (valeur 2011). Ce chiffre comprend : les études et l’ensemble des travaux d’aménagement et de requalification associés à l’insertion du système de transport.

Le coût des rames supplémentaires, nécessaires pour la mise en service du prolongement, est estimé à 33M€HT.

Le projet est cofinancé par la Région, le Conseil Général de l’Essonne et l’Etat pour la réalisation de l’infrastructure. Île-de-France Mobilités finance le matériel roulant (les rames) et l’ensemble des couts d’exploitation.

Par ailleurs, Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage du projet.