Quelle place sera faite aux piétons et aux cycles le long de l’itinéraire du tram 7 ?

L’arrivée du tram T7 va permettre d’améliorer les cheminements piétons et de leur apporter plus de confort et de sécurité. En effet, les passages souterrains actuels de la RN7 seront supprimés en faveur de la création de traversées sur la chaussée. Les aménagements réalisés sur la RN7 permettront de limiter la vitesse des véhicules, ce qui apaisera davantage les circulations piétonnes sur ce secteur. Sur certaines parties du tracé, comme celle de l’avenue Estienne d’Orves les trottoirs seront élargis.

Des itinéraires cycles sécurisés seront identifiés sur l’ensemble du tracé du tram 7.