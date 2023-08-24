Quelle sera la configuration de la station enterrée Observatoire ?

La station Observatoire, située à 17 mètres de profondeur, sera davantage configurée comme une station de métro. L’accès se fera depuis le parvis de l’Observatoire et la RN7 par des ascenseurs, des escaliers mécaniques ainsi que des escaliers simples.

Ces accès conduisent à une mezzanine où les voyageurs pourront choisir leur direction.

En surface, le parvis de l’Observatoire hébergera les bornes billettiques, le stationnement des cycles.

Par ailleurs, la station sera équipée de l’ensemble des dispositifs de sécurité propres aux stations enterrées.