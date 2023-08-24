Quels effets aura l’arrivée du tram T7 sur la circulation (RN7, Juvisy-sur-Orge, Val d’Athis…) ?

L’arrivée du tram T7 est l’occasion de requalifier la RN7 en la transformant en véritable boulevard urbain.

L’ensemble des passages souterrains (routier ou piéton) sera supprimé. La RN7 comprendra 2X2 voies de circulation. Le tramway sera inséré au centre des voies de circulation. Au sud du carrefour de la Pyramide, des pistes cyclables seront ajoutées à ces aménagements.