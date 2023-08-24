ProlongementAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge
Qu’est-ce que le Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?
Le Grand Pôle Intermodal (GPI) de Juvisy-sur-Orge est un centre de connexion stratégique du sud francilien accueillant chaque jour 104 000 voyageurs. Idéalement placé, il est le point d’échanges entre les RER C et D et est desservi par 28 lignes de bus réparties en trois gares routières.
Après plusieurs années de travaux de rénovation, le nouveau GPI a été inauguré en novembre 2019. Sa transformation concourt à faire du quartier de la gare un nouveau centre d’échange urbain en améliorant l’intermodalité et en facilitant les déplacements des voyageurs et des riverains.
Cette rénovation lui permet à la fois de répondre aux attentes de tous les voyageurs et d’offrir plus de services :
- Plus de confort
Les espaces sont plus clairs, plus ouverts, plus conviviaux et un nouveau mobilier est développé.
- Plus d’accessibilité pour tous
Les liaisons interquartiers sont facilitées par une passerelle dédiée aux circulations douces (piétons, vélos, pour lesquels des abris sécurisés sont prévus). Les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier de guichets adaptés, d’ascenseurs et d’éclairages optimisés.
Des balises sonores sont mises en place pour les malvoyants.
- Plus de temps gagné
Les circulations sont entièrement repensées au sein du pôle, via notamment le prolongement du souterrain nord (pour offrir un second accès aux quais depuis le parvis Mairie jusqu’au nouveau bâtiment voyageurs). Le gain de temps se fait également par la création et la rénovation d’ascenseurs.
- Plus de respect pour l’environnement
La promotion des transports en commun et le déploiement de nouveaux modes de circulation douce (vélo, marche…) offrent une véritable alternative à la voiture particulière.