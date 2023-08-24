Qu’est-ce que le Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur-Orge?

Le Grand Pôle Intermodal (GPI) de Juvisy-sur-Orge est un centre de connexion stratégique du sud francilien accueillant chaque jour 104 000 voyageurs. Idéalement placé, il est le point d’échanges entre les RER C et D et est desservi par 28 lignes de bus réparties en trois gares routières.

Après plusieurs années de travaux de rénovation, le nouveau GPI a été inauguré en novembre 2019. Sa transformation concourt à faire du quartier de la gare un nouveau centre d’échange urbain en améliorant l’intermodalité et en facilitant les déplacements des voyageurs et des riverains.

Cette rénovation lui permet à la fois de répondre aux attentes de tous les voyageurs et d’offrir plus de services :