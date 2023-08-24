Se déplacer dans un environnement renouvelé… et préservé

Le prolongement du tram T7 suit une démarche environnementale exigeante.

De la RN7 à Athis-Mons au centre-ville de Juvisy-Sur-Orge, le tram T7 desservira des secteurs en plein renouvellement et renforcera l’attractivité du territoire. Les plantations d’arbres et l’aménagement des cheminements piétons sur la RN7 participeront au renouvellement du cadre de vie et à la création d’un boulevard urbain plus apaisé.

À Juvisy-Sur-Orge, l’Observatoire Camille Flammarion, classé Monument Historique en 2009, le bâtiment Ducastel et le parc seront mis en valeur par un nouveau parvis arboré dont les revêtements clairs éviteront l’effet « îlot de chaleur ».

Étudiées très en amont, les modalités d’intégration du projet visent également à préserver les nappes phréatiques. Par ailleurs, le parcours retenu préserve la possibilité d’une réouverture du cours de l’Orge.