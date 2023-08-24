Le tracé et ses correspondances

Avec sa voie dédiée et la priorité aux feux, le tramway offre des temps de parcours réduits et une fréquence de passage élevée. Ainsi, le tram T7 mettra environ 22 minutes pour relier le pôle d’échanges de Juvisy-Sur-Orge au pôle Orly-Rungis.

Le prolongement du tram T7 desservira Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste et Juvisy-sur-Orge grâce à la création de 6 nouvelles stations, dont une station souterraine.

Le tram T7 offrira des correspondances avec différentes lignes :

les lignes 14 et 18 du métro à l’Aéroport d’Orly,

les lignes 7 et 15 du métro à Villejuif-Louis Aragon,

les RER C et D au pôle d’échange de Juvisy-sur-Orge,

le réseau de bus local depuis les pôles d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge.

Le tram T7 prolongé, c’est une meilleure connexion entre l’Essonne et le Val-de-Marne et des liaisons facilitées entre Paris et la banlieue sud !