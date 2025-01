Avec le Tzen 5, préparez-vous à pédaler !

Date de publication : 15 novembre 2023

Le projet Tzen 5, en plus de l’aménagement d’un site propre pour accueillir la circulation des bus, prévoit la réalisation d’un itinéraire cyclable tout le long du tracé !

Des pistes et bandes sécurisées seront créées et des arceaux vélos seront installés tout au long du parcours. Certains de ces aménagements sont déjà visibles, le long de la rue Bruneseau et de la ZAC Ivry Confluences notamment.

Crédit photo : ©Cyril Chigot