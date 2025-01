Pourquoi un Centre Opérationnel Bus ?

Date de publication: 13 mars 2023

C’est à Choisy-le-Roi, sur l’avenue de Lugo, que sera construit le centre opérationnel bus (COB) du bus T Zen 5. Bâtiment essentiel au fonctionnement de la future ligne de bus T Zen 5, le COB accueillera dans sa zone de remisage, les bus qui ne sont pas en circulation, la station de lavage où seront nettoyés les bus (l’atelier de maintenance permettant des réparations complexes, un lieu de recharge (les véhicules étant 100% électriques) et le poste de commandement centralisé de la ligne (PCC). Le COB, c’est également un lieu offrant un cadre de travail agréable aux personnels administratifs, techniques et conducteurs, qui pourront bénéficier d’un réfectoire et d’aires de détente.

Inspirée des bâtiments industriels du début du XXè siècle, la construction du COB participera à la transformation de l’entrée de ville de Choisy-le-Roi tant dans sa dimension architecturale que paysagère.

Dans son éco-conception, le choix des matériaux s’est porté sur une structure en bois et des briques recyclées (façade).

L’architecture baignée de lumière naturelle apportera au bâtiment de la chaleur en hiver et une ventilation naturelle en été. De grandes baies vitrées orneront la façade des ateliers à l’Est, elles seront protégées par un parterre végétal.

Le bâtiment sera également équipé de panneaux photovoltaïques et de dispositifs d’éclairage économe en énergie.

Respectueux de l’environnement, une attention particulière a été portée lors de la conception architecturale du bâtiment afin d’éviter au maximum les îlots de chaleur, de proposer des solutions énergétiques qui minimisent son impact écologique, et de favoriser le confort thermique du personnel (grâce aux plantations d’arbres) et l’infiltration naturelle des eaux (toits végétalisés, noues…). Enfin, les eaux de pluie recueillies par les toitures permettront le lavage des bus T Zen 5 dans la station de lavage.