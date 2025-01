[En images] Le bus T Zen 5 au cœur de la Confluence

Date de publication: 17 décembre 2019

Le bus T Zen 5 s’intègrera au cœur de la ZAC d’Ivry Confluences, desservant au plus proche ses futurs logements et activités par trois stations Gambetta*, Gunsbourg* et Baignade*.

La Ville d’Ivry-sur-Seine et SADEV 94, maîtres d’ouvrage de ce projet d’aménagement, créent actuellement de nouvelles voiries. Parmi elles, la voie Ciblex et le Cours Sud accueilleront notamment la plateforme du bus T Zen 5.

Le saviez-vous ?

Lundi 16 décembre a été inauguré le lieu de concertation dédié à l’ensemble du projet urbain d’Ivry Confluences : La Miroiterie.

Pour le découvrir rendez-vous au 110 boulevard Paul Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine.

*Les noms des stations sont provisoires