Le Tzen 5, un outil au service de l’intermodalité !

Date de publication: 5 mai 2023

Le tracé du futur bus Tzen 5 a été pensé pour favoriser les correspondances et l’intermodalité.

Reliant le 13ème arrondissement de Paris et Choisy-le-Roi, le bus Tzen 5 bénéficiera d’une connexion avec les lignes de tram T3a (station Porte de France) et T9 (station Régnier-Marcailloux), le RER C à Vitry-sur-Seine (gare des Ardoines) et Choisy-le-Roi (station Régnier-Marcailloux), ainsi qu’avec les lignes de métro 14 (station Grands Moulins) et 15 (gare des Ardoines) et plusieurs lignes de bus (lignes 62, 25, 180, 323, 393).

Pour en savoir plus, consultez le tracé