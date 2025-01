Le bus T Zen 5 fonctionnera 7 jours sur 7, tôt le matin et tard le soir (5h30-0h30) et à une fréquence attractive : un bus T Zen 5 toutes les 5 minutes en heures de pointe, toutes les 10 minutes en heures creuses de journée et toutes les 20 minutes en soirée (hors vacances scolaires).