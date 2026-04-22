Pourquoi avoir choisi un bus à haut niveau de service plutôt qu’un tramway ?

Le choix du BHNS résulte d'un équilibre entre les besoins de mobilité du territoire - 37 000 voyageurs attendus par jour à horizon 2032 - et les contraintes d'insertion urbaine.

Le tracé du Tzen 5 traverse des secteurs denses où les emprises disponibles sont étroites. Le BHNS permet de s'insérer plus facilement qu'un tramway, qui nécessite la création de voies ferrées, une infrastructure plus complexe et plus coûteuse. À longueur égale, le coût d'investissement d'un BHNS est en moyenne 20 à 30 % inférieur à celui d'un tramway.

Pour autant, le Tzen 5 offrira un niveau de service comparable: circulation en site propre, priorité aux carrefours, fréquence élevée, accessibilité universelle et confort en station. Et comme pour un tramway, les aménagements seront réalisés « de façade à façade » : trottoirs élargis, pistes cyclables, végétalisation ; des transformations qui bénéficieront à tous les usagers de l'espace public.