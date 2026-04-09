Comment le tracé et l’emplacement des stations ont-t-ils été décidés ?

L'itinéraire du Tzen 5 a été défini après des études approfondies visant à optimiser la desserte des zones à fort potentiel de développement. Le tracé relie des pôles d'activité majeurs, actuels et en projet, et facilite l'accès aux équipements publics, aux zones résidentielles et aux bassins d'emploi.

L'emplacement des 19 stations répond à trois critères principaux :

- La distance inter-stations : environ 400 mètres en moyenne, pour équilibrer desserte locale et temps de trajet

- La proximité des pôles d'intérêt : zones résidentielles, commerces, équipements publics, zones d'emploi

- Les correspondances : faciliter les connexions avec le métro, le RER, le tramway et les lignes de bus