Qu’est-ce que le Tzen 5 ?

Le Tzen 5 est une nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui reliera Paris (13ᵉ arrondissement) à Choisy-le-Roi. Longue de 9,5 km, elle desservira 19 stations réparties sur 4 communes : Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. Le Tzen 5 circulera sur une voie dédiée sur la quasi-totalité de son parcours, garantissant des temps de trajet globalement maîtrisés et une régularité optimale. Au-delà de la création du site propre, le projet s’accompagne d’une requalification urbaine et paysagère ambitieuse de l’espace public : aménagements cyclables et piétons, végétalisation, réorganisation de la voirie et amélioration du cadre de vie. Ces transformations sont portées soit par Île-de-France Mobilités, soit par les aménageurs locaux des quartiers traversés, faisant du Tzen 5 un véritable projet de transformation urbaine au service des territoires.