Modification des lignes de bus pendant les Jeux de Paris 2024 : informations pratiques

Prévoyez au mieux vos trajets

Consultez notre calculateur d’itinéraires et nos fiches horaires

Pour prévoir au mieux vos trajets, rien de plus simple, consultez notre calculateur d'itinéraires sur notre site internet ou sur l’application Île-de-France Mobilités ou rendez-vous dans la rubrique “Horaires” de l'app ou du site.

Les trajets et horaires proposés sont mis à jour en temps réel et en fonction du trafic.