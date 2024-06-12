Modification des lignes de bus pendant les Jeux de Paris 2024 : informations pratiques
Durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, certaines lignes de bus franciliennes vont être modifiées. Nouveaux itinéraires, horaires, infos trafic, on vous explique tout.
Pourquoi le réseau de bus est-il impacté par les Jeux de Paris 2024 ?
Durant les Jeux de Paris 2024, le grand nombre d’événements et d'épreuves sportives organisés, ainsi que tous leurs préparatifs, vont impacter la circulation des bus en Île-de-France (déviations, arrêts reportés ou non desservis) avant, pendant et après les Jeux de Paris 2024, comme :
- Le montage et le démontage des sites de compétition éphémères dans Paris centre,
- Les aménagements pour les navettes spectateurs dans certaines gares routières,
- La préparation de la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine,
- Les périmètres de sécurité autour des sites olympiques et paralympiques,
- Ou le déroulé des épreuves sur les sites de compétition et sur route durant la période de compétition olympique et de compétition paralympique.
Prévoyez au mieux vos trajets
Pour prévoir au mieux vos trajets, rien de plus simple, consultez notre calculateur d'itinéraires sur notre site internet ou sur l’application Île-de-France Mobilités ou rendez-vous dans la rubrique “Horaires” de l'app ou du site.
Les trajets et horaires proposés sont mis à jour en temps réel et en fonction du trafic.
Transport Public Paris 2024, une app pour les spectateurs des Jeux de Paris 2024
Plans d’accès aux sites de compétition, calculateurs d’itinéraires en temps réel, titre de transport spécialement pensé pour l'occasion et trajets officiels pour arriver à bon port le jour-j, téléchargez l’application Transport Public Paris 2024 pour prévoir tous vos trajets.