Quais benefícios estão incluídos no seu passe Navigo?

+ 300 locais parceiros

Hoje , existem mais de 300 lugares, para todos os públicos, que oferecem serviços, descontos, entrada gratuita em certos eventos, convites, reuniões, oficinas e tarifas reduzidas para portadores do precioso passe, em toda a Île-de-France.

Entre eles:

Cinemas e seus quartos escuros (Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, a Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...)

(Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, a Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...) Museus de todos os tipos (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Museu Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)

(Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Museu Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...) Teatros ansiosos para receber seus aplausos (o Teatro Jean Vilar, o Théâtre des Chelles, o Teatro André Malraux, o Théâtre des Amandiers...)

(o Teatro Jean Vilar, o Théâtre des Chelles, o Teatro André Malraux, o Théâtre des Amandiers...) Múltiplos e originais festivais (Peacock Society, Salon du Livre Jeunesse, Rock en Seine, We Love Green...)

(Peacock Society, Salon du Livre Jeunesse, Rock en Seine, We Love Green...) Sítios culturais e patrimoniais imperdíveis (Villa Savoye, Opéra Garnier, Basílica de Saint-Denis, Centro Cultural Robert Desnos, Château d'Auvers-sur-Oise, BNF, etc.)

Uma oferta que se enriquece a cada ano e evolui com a vida cultural regional.

Como tirar proveito disso?

Para aproveitar isso, nada poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa é de um ingresso válido da temporada Navigo (excluindo Navigo Day, Easy, Discovery) na data do evento ou visita e... para apresentar!