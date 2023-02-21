Quais benefícios estão incluídos no seu passe Navigo?
Benefícios Culturais: Quando seu Passe Vira um Passaporte para a Cultura
Uma visita ao museu, um festival indie colorido sob o sol, uma noite de teatro, um concerto filarmônico ou uma merecida sessão de filmes, a região da Île-de-France está repleta de propostas culturais. O passe Navigo não só te leva para todos os lugares para descobri-los, ele também oferece vantagens, boas ofertas e descontos para aproveitá-los (até) um pouco mais.
O Centro Georges Pompidou em Paris
+ 300 locais parceiros
Hoje , existem mais de 300 lugares, para todos os públicos, que oferecem serviços, descontos, entrada gratuita em certos eventos, convites, reuniões, oficinas e tarifas reduzidas para portadores do precioso passe, em toda a Île-de-France.
Entre eles:
- Cinemas e seus quartos escuros (Les 7 Batignolles, Cinéma Jean Gabin, Cinéma Les 2 Scènes, Cinétampes, a Cinémathèque française, Cinéma Jean Vigo...)
- Museus de todos os tipos (Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Museu Stéphane Mallarmé, Centre Pompidou, Centre d'Art Contemporain de Noisy-Le-Sec...)
- Teatros ansiosos para receber seus aplausos (o Teatro Jean Vilar, o Théâtre des Chelles, o Teatro André Malraux, o Théâtre des Amandiers...)
- Múltiplos e originais festivais (Peacock Society, Salon du Livre Jeunesse, Rock en Seine, We Love Green...)
- Sítios culturais e patrimoniais imperdíveis (Villa Savoye, Opéra Garnier, Basílica de Saint-Denis, Centro Cultural Robert Desnos, Château d'Auvers-sur-Oise, BNF, etc.)
Uma oferta que se enriquece a cada ano e evolui com a vida cultural regional.
Como tirar proveito disso?
Para aproveitar isso, nada poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa é de um ingresso válido da temporada Navigo (excluindo Navigo Day, Easy, Discovery) na data do evento ou visita e... para apresentar!
As vantagens do Park & Ride: estacione gratuitamente antes de embarcar no seu trem
Nos subúrbios periféricos, muitos moradores da Île-de-France precisam pegar emprestado um veículo de duas rodas, um carro ou uma bicicleta todos os dias para chegar ao ponto de ônibus ou à estação de trem mais próxima. Para facilitar suas vidas, a Île-de-France Mobilités vem implementando um plano de investimento desde 2006 para a criação de 24.000 vagas de estacionamento seguras próximas às estações de trem, o projeto Parking Relais.
Um estacionamento que hoje representa:
- 78 estacionamentos
- e 22.000 vagas (24.000 até o final de 2023)
© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Quem pode se beneficiar disso?
Para estacionar facilmente e aproveitar a vantagem Park & Ride, você precisa ter um passe Navigo e estar inscrito no Park & Ride ! Além disso, desde 2019, a Île-de-France Mobilités oferece (sob certas condições) a assinatura mensal do Park & Ride para portadores de um passe anual Navigo. Esse sistema gratuito agora está disponível em 36 instalações de estacionamento e passeio, ou seja, mais de 10.300 vagas. Psst, até 2024, mais 2.000 vagas serão integradas!
Estacionamento está disponível nas instalações Park & Ride para assinantes:
- Navigo Anual
- imagine R (mais de 18 anos)
- Preços Anuais para Idosos da Navigo.
usando regularmente o Park and Ride , ou seja, um mínimo de 10 vagas de estacionamento alimentadoras por mês.
Carona: uma viagem ida e volta por dia é oferecida!
Dezesseis milhões é o número de viagens diárias feitas diariamente pelas estradas francesas. Para combater engarrafamentos, economizar tempo e dinheiro no caminho para o trabalho, socializar e trabalhar juntos por um ar mais limpo, cada vez mais franceses estão adotando o carona compartilhada.
Para incentivar essa prática e oferecer uma solução alternativa em caso de interrupção no trânsito ou greves no transporte público, a Île-de-France Mobilités oferece aos assinantes do Imagine'R Navigo uma viagem de ida e volta por dia com carona totalmente gratuita! Mais de 200.000 viagens por mês são registradas.
Como tirar proveito disso?
Seja você passageiro ou queira oferecer uma carona no seu veículo, tudo o que precisa fazer é:
- Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités
- Procure na aba "Carpooling"
- Escolha uma viagem, reserve no site do operador (BlablaCar Daily, Klaxit, Karos) e aproveite sua viagem de ida e volta gratuita!
Segundo o Observatório Nacional de Carpooling Diário, hoje existem mais de 630.700 veículos compartilhados na França.
Estacionamento para bicicletas: um espaço seguro para seu biciclete favorito, a poucos passos das estações de trem
O que é o Parking Vélo Île-de-France Mobilités? É uma resposta para todas as pessoas que querem estacionar suas bicicletas antes de pegar metrô ou trem, com tranquilidade.
O Estacionamento Vélo Île-de-France Mobilités é um programa financiado pela Île-de-France Mobilités que oferece dois tipos de estacionamento para bicicletas:
- Acesso próprio, espaços protegidos e livres
- Espaços fechados e seguros sob assinaturas
Mas, surpresa, se você é assinante da Navigo (preço anual, preço anual para Seniores, escola Imagine R e estudante Imagine R), a assinatura é gratuita!
Aluguel de carro: quando seu passe vira uma chave de carro
Por vários anos, a Île-de-France Mobilités tem adotado uma política forte em favor de uma mobilidade mais sustentável e tem combatido, em particular, contra a condução sozinha (ou dirigir sozinho em um veículo) por meio de uma variedade de serviços de mobilidade que oferecem alternativas aos residentes da Île-de-France.
O compartilhamento de carros, ou seja, a agrupação de uma frota de veículos para benefício dos assinantes, é uma dessas alternativas, que especificamente reduz o número de veículos nas ruas na cidade!
Como funciona?
O compartilhamento de carros permite que você tenha um carro durante toda a viagem, sem ser o proprietário. Seguro ou manutenção são a falha da empresa de compartilhamento de carros. Para aproveitar um carro, basta reservar e buscá-lo!
Quais são as vantagens do passe Navigo?
Com seu passe Navigo, você pode reservar um veículo autoatendimento pelo seu celular (Android e iOS) e usar seu passe como chave para destrancar o veículo. Como roubar doce de criança!