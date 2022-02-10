Qualidade do serviço no seu transporte: uma plataforma para solicitar seus reembolsos
Campanhas de reembolso 2022
Como parte dos contratos assinados com seus operadores, SNCF Transilien e RATP (um operador designa uma empresa que cuida da operação, trabalho e manutenção em uma linha), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade a essas linhas. Se essas não forem respeitadas, são aplicadas penalidades financeiras aos operadores.
Como os primeiros a serem afetados são os passageiros, a Île-de-France Mobilités implementou, pelo segundo ano consecutivo, uma campanha de dupla devolução para assinantes afetados do Navigo.
Quais atrasos são elegíveis para reembolso?
Quais atrasos são afetados? É simples e contratual: menos de 80% de pontualidade em um eixo por pelo menos três meses? Então, o atraso é elegível para reembolso.
Quais campanhas de reembolso em 2022?
Em 2022, duas campanhas cumulativas de reembolso são lançadas na plataforma dedicada a reembolsos para compensar assinantes, que em breve serão abertas:
- A primeira campanha está relacionada a problemas com a qualidade do serviço dos metrôs e ônibus nos últimos quatro meses de 2022 (causados principalmente pela escassez de motoristas)
- A segunda campanha diz respeito aos objetivos de pontualidade dos operadores para cinco eixos das linhas B e D do RER
Campanha "Qualidade de serviço" para todos os assinantes do Navigo
Quem está preocupado? Todos os residentes de Île-de-France com assinantes do Navigo que adquiriram pelo menos 3 meses de passe entre setembro e dezembro de 2022 são elegíveis para a campanha de reembolso de meio mês, já que os metrôs e ônibus não atingiram a meta para este período de fim de ano devido a problemas de recrutamento.
Infográfico - Campanha de Qualidade de Serviço 2022
Assinantes do Navigo: recebam reembolso de até meio mês de assinatura
Inauguração da plataforma de 14 de março a 20 de abril de 2023
Campanha de pontualidade contratual
Neste ano, 5 rotas da rede, operadas pela SNCF e RATP em nome da Île-de-France Mobilités, têm uma taxa de pontualidade inferior a 80% por pelo menos 3 meses, dando assim acesso a reembolsos para todas as pessoas que vivem ou trabalham nessas rotas:
- 1/2 mês de assinatura Navigo: se você adquiriu pelo menos 3 meses de passe Navigo elegível durante os meses abaixo de 80% de pontualidade
- 1 mês de assinatura Navigo, se você tiver comprado pelo menos 6 meses de passe Navigo elegível durante os meses abaixo de 80% de pontualidade
Estradas elegíveis para reembolso em 2022
Na linha B do RER ao norte:
- Eixo Aulnay-sous-Bois <> Aeroporto Charles-de-Gaulle 2 TGV - mais de 6 meses abaixo de 80%: reembolso de até 1 mês
- Eixo de Aulnay <> Mitry-Claye - mais de 6 meses abaixo de 80%: reembolso de até 1 mês
Na linha sul do RER B:
- Eixo do Parc de Sceaux <> Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 6 meses abaixo de 80%: reembolso até 1 mês
- Eixo Bourg-la-Reine <> Robinson - 3 meses a menos de 80%: reembolso de meio mês
Na linha D do RER:
- Eixo de Goussainville <> Creil- 3 meses a menos de 80%: reembolso de 1/2 mês
Infográfico - RER B e D: atrasos em 2022
Assinantes do Navigo: recebam reembolso de até 1 mês de assinatura
Inauguração da plataforma de 14 de março a 20 de abril de 2023
Uma plataforma dedicada de 14 de março a 20 de abril de 2023
A partir de 14 de março, você poderá acessar uma plataforma dedicada para enviar suas reivindicações de reembolso pela campanha geral e pela campanha de pontualidade contratual por atrasos ocorridos em 2022.
Qual o papel da plataforma? Detalhe todas as condições de elegibilidade para reembolso e o oriente durante todo o processo, de forma simples.
Um metrô na plataforma da estação Palais Royal-Musée du Louvre
Como eu sei se sou elegível para reembolso?
Os pacotes elegíveis para reembolso são:
- Navigo Anual
- Mês Navigo
- Navigo Senior
- imagine o R Student
- imagine a Escola R
- Mês da Solidariedade Navigo 75% e 50%
Desde a abertura da plataforma em 14 de março até 20 de abril, você poderá verificar facilmente sua elegibilidade.
O que é um eixo?
Infográfico: O que é um "eixo"?
Em uma rede ferroviária, um eixo é uma parte específica da linha que conecta várias aglomerações
Exemplo de um eixo específico com o plano de linha destacado: Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye no RER B</->
Em uma rede ferroviária, um eixo é simplesmente um trecho específico da linha que conecta uma ou mais aglomerações.
Exemplo: o eixo Mitry-Claye de Aulnay-sous-Bois <> , no RER B
Casa, local de trabalho: qual endereço será escolhido?
A que você escolher. Após a comprovação, você poderá solicitar reembolso em conexão com seu endereço residencial Ou seu local de trabalho.
Quando devo enviar meu pedido de reembolso?
A plataforma estará aberta de 14 de março a 20 de abril de 2023.