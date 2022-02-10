Qualidade do serviço no seu transporte: uma plataforma para solicitar seus reembolsos

Como parte dos contratos assinados com seus operadores, SNCF Transilien e RATP (um operador designa uma empresa que cuida da operação, trabalho e manutenção em uma linha), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade a essas linhas. Se essas não forem respeitadas, são aplicadas penalidades financeiras aos operadores.

Como os primeiros a serem afetados são os passageiros, a Île-de-France Mobilités implementou, pelo segundo ano consecutivo, uma campanha de dupla devolução para assinantes afetados do Navigo.