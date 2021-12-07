Desafio de Informação ao Passageiro 2021: descubra os vencedores
Desenvolver ferramentas digitais concretas e inovadoras para informações ao passageiro? Essa é uma missão essencial para a Île-de-France Mobilités, em estreita colaboração com associações de usuários. E a razão de ser do Passenger Information Challenge que, nos últimos 3 anos, tem oferecido a startups e profissionais de mobilidade um desafio para acelerar o desenvolvimento dessas soluções.
Após os excelentes resultados da edição de 2020, que contou com 3 startups premiadas com o tema da mobilidade responsável, a Île-de-France Mobilités lançou uma nova edição de seu Desafio de Informação ao Passageiro com o tema, este ano, "otimizar o retorno dos usuários ao transporte".
Este desafio é dotado de 200.000 euros divididos entre os 3 vencedores. Todos também se beneficiarão da intervenção de um especialista digital para ajudá-los em diferentes aspectos de seus projetos: marketing, finanças, etc.
O júri, que escolheu os três vencedores, foi composto pelas equipes do Île-de-France Mobilités, associações de usuários e especialistas digitais.
Três vencedores para três soluções tecnológicas que inicialmente serão subsidiadas e apoiadas pela Île-de-France Mobilités, antes de, talvez, serem disponibilizadas aos passageiros.
Descubra 3 vencedores da edição 2021 do Passenger Information Challenge
1º prêmio - Público
Vai ter gente no meu trem? Com as Affluences, os passageiros terão a resposta, em tempo real.
Essa startup oferece uma solução para medir a carga a bordo.
Em termos concretos, a Affluence depende da tecnologia de varredura nos trens quando chegam à estação. As informações podem então ser compartilhadas com os passageiros pelas telas das plataformas ou diretamente em seus smartphones.
2º prêmio - Visitmoov
Eventos, espaços culturais e pontos turísticos: Île-de-France está repleta de atividades e lugares para visitar. Mas como chegar lá? Usando o Visitmoov !
Esta startup criou um algoritmo capaz de gerar um itinerário turístico personalizado, via APIs, que integra meios de transporte e pontos de interesse... levando em conta em tempo real as condições de transporte e as multidões.
3º Prêmio - Rewind
O que há de bonito na sua jornada?
Com o aplicativo móvel Rewind, descubra tours guiados por áudio relacionados a pontos turísticos próximos às paradas/estações do seu trajeto. O suficiente para enriquecer suas viagens de ônibus ou metrô.