Desafio de Informação ao Passageiro 2021: descubra os vencedores

Desenvolver ferramentas digitais concretas e inovadoras para informações ao passageiro? Essa é uma missão essencial para a Île-de-France Mobilités, em estreita colaboração com associações de usuários. E a razão de ser do Passenger Information Challenge que, nos últimos 3 anos, tem oferecido a startups e profissionais de mobilidade um desafio para acelerar o desenvolvimento dessas soluções.

Após os excelentes resultados da edição de 2020, que contou com 3 startups premiadas com o tema da mobilidade responsável, a Île-de-France Mobilités lançou uma nova edição de seu Desafio de Informação ao Passageiro com o tema, este ano, "otimizar o retorno dos usuários ao transporte".

Este desafio é dotado de 200.000 euros divididos entre os 3 vencedores. Todos também se beneficiarão da intervenção de um especialista digital para ajudá-los em diferentes aspectos de seus projetos: marketing, finanças, etc.

O júri, que escolheu os três vencedores, foi composto pelas equipes do Île-de-France Mobilités, associações de usuários e especialistas digitais.

Três vencedores para três soluções tecnológicas que inicialmente serão subsidiadas e apoiadas pela Île-de-France Mobilités, antes de, talvez, serem disponibilizadas aos passageiros.