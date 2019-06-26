Transporte ar-condicionado para maior conforto

Reforma de trens equipados com ventilação refrigerada

Trens que já foram reformados ou serão em breve, nas linhas A e B do RER, beneficiam-se de ventilação refrigerada.

Esse sistema usa o ar externo para produzir uma diferença de alguns graus em relação à temperatura externa. Ele é ativado automaticamente por meio de sondas, dependendo da temperatura.

Recomenda-se manter as janelas fechadas durante a viagem a bordo de trens reformados com ventilação refrigerada ativada, pois abri-las torna esse sistema ineficaz.

Como parte da renovação dos trens nas linhas C e D, estão planejadas melhorias para reduzir o impacto do calor a bordo, como filtros especiais nas janelas que poderão ser abertos e uma modificação técnica nos telhados dos trens.