Transporte ar-condicionado para maior conforto
A Île-de-France Mobilités continua a implantação de ar-condicionado no transporte. Metrô: 35% dos trens terão ar-condicionado em 2019, 60% em 2025. Trens: 66% dos trens terão ar-condicionado em 2019, 90% em 2025. Bonde: 90% dos trens eram climatizados em 2019 e 100% em 2025.
Entrega de trens com ar-condicionado
Os novos trens já entregues e em processo de entrega se beneficiam de diversas melhorias para melhorar o conforto dos passageiros, incluindo ar-condicionado.
Entre eles estão a Regio2N (para as linhas D, R e N), a RER NG (para as linhas D e E), mas também os trens Franciliens, que continuam sendo utilizados nas linhas J, L e P, com 3 trens com ar-condicionado a cada mês. Na linha C, alguns trens já possuem ar-condicionado.
1.200 trens serão climatizados até 2025, e 17 bilhões de euros investidos na compra de novos trens entre 2018 e 2030.
Reforma de trens equipados com ventilação refrigerada
Trens que já foram reformados ou serão em breve, nas linhas A e B do RER, beneficiam-se de ventilação refrigerada.
Esse sistema usa o ar externo para produzir uma diferença de alguns graus em relação à temperatura externa. Ele é ativado automaticamente por meio de sondas, dependendo da temperatura.
Recomenda-se manter as janelas fechadas durante a viagem a bordo de trens reformados com ventilação refrigerada ativada, pois abri-las torna esse sistema ineficaz.
Como parte da renovação dos trens nas linhas C e D, estão planejadas melhorias para reduzir o impacto do calor a bordo, como filtros especiais nas janelas que poderão ser abertos e uma modificação técnica nos telhados dos trens.
Ar-condicionado nos ônibus em Île-de-France
A partir de 2019, todos os ônibus encomendados passarão a ter ar-condicionado
Hoje, um em cada três ônibus é climatizado em Île-de-France, e todos os ônibus encomendados pela Île-de-France Mobilités desde este ano serão climatizados.Essa decisão segue trabalhos realizados em consulta com a FNAUT, visando definir as condições climáticas de conforto adaptadas aos diferentes tipos de ônibus.