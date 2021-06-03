Soluções sem contato para viajar na Île-de-France

Navigo Easy e Navigo Liberté +: para viajantes ocasionais

Navigo Easy

Dedicado a viajantes muito ocasionais, o Navigo Easy é um passe recarregável sem contato no qual você pode carregar vários bilhetes de transporte, incluindo bilhetes t+ individualmente ou em livretos (tarifa cheia ou reduzida), ingressos para aeroportos (RoissyBus e OrlyBus), mas também bilhetes especiais (Navigo Day, passe antipoluição, etc.).

O passe fácil do Navigo não é nominativo, pode ser emprestado a outras pessoas.