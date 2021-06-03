Soluções sem contato para viajar na Île-de-France
Navigo Easy e Navigo Liberté +: para viajantes ocasionais
Navigo Easy
Dedicado a viajantes muito ocasionais, o Navigo Easy é um passe recarregável sem contato no qual você pode carregar vários bilhetes de transporte, incluindo bilhetes t+ individualmente ou em livretos (tarifa cheia ou reduzida), ingressos para aeroportos (RoissyBus e OrlyBus), mas também bilhetes especiais (Navigo Day, passe antipoluição, etc.).
O passe fácil do Navigo não é nominativo, pode ser emprestado a outras pessoas.
O passe Navigo Easy é vendido nas bilheterias das estações da Île-de-France e pode ser recarregado em bilheteiras, máquinas de venda automática ou usando seu telefone com o aplicativo Île-de-France Mobilités.
Navigo Liberté +
O Navigo Liberté + é um novo serviço de viagem gratuita: permite que você viaje de transporte público e seja cobrado no mês seguinte pelas viagens realmente realizadas.
O Navigo Liberté + está atualmente implantado no perímetro geográfico do bilhete t+ (RER em Paris, metrô, ônibus, Tzen e bonde), no funicular Montmartre, OrlyBus e RoissyBus.
Sem mais filas: você assina o serviço, viaja e pronto!
Você se beneficia de tarifas vantajosas (€1,69 por viagem de ônibus ou metrô) e as transferências serão gratuitas entre ônibus e metrô (ou bonde e metrô).
O bilhete SMS para ônibus
Não precisa de troca: agora você pode comprar sua passagem de ônibus em qualquer lugar da Île-de-France usando seu celular! Ao enviar um código para 93100, você receberá um ticket na forma de SMS e será debitado diretamente da sua conta de celular
Economize tempo reabastecendo seus ingressos pelo seu smartphone
Você está usando um smartphone que roda Android ou iOS? A boa notícia é que você poderá comprar seus bilhetes de transporte sem contato, diretamente no seu dispositivo (e, portanto, sem precisar esperar em um terminal).
Acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités, na aba "Comprar" e deixe-se guiar.