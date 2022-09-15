Dias Europeus do Patrimônio 2022: vamos te deixar aqui?

Dias Europeus do Patrimônio: quando o extraordinário se abre para todos

Atravessar a Île-de-France por um máximo de 4 euros* é bom. Mas atravessar a Île-de-France para descobrir lugares maravilhosos normalmente fechados ao público, por no máximo 4 euros*, é melhor!

Nos dias 17 e 18 de setembro de 2022, acontecerão os 39º Dias Europeus do Patrimônio : e este ano novamente, aproveite para se surpreender – muito perto de casa, ou até mesmo do outro lado da região, porque durante esses 2 dias, várias centenas de lugares, muitas vezes sem precedentes, abrem suas portas para você.

Exemplos de visitas excepcionais?