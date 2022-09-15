Dias Europeus do Patrimônio 2022: vamos te deixar aqui?
Dias Europeus do Patrimônio: quando o extraordinário se abre para todos
Atravessar a Île-de-France por um máximo de 4 euros* é bom. Mas atravessar a Île-de-France para descobrir lugares maravilhosos normalmente fechados ao público, por no máximo 4 euros*, é melhor!
Nos dias 17 e 18 de setembro de 2022, acontecerão os 39º Dias Europeus do Patrimônio : e este ano novamente, aproveite para se surpreender – muito perto de casa, ou até mesmo do outro lado da região, porque durante esses 2 dias, várias centenas de lugares, muitas vezes sem precedentes, abrem suas portas para você.
Exemplos de visitas excepcionais?
- Nos bastidores da reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris (75)
- Instituto Nacional de Pesquisa para Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, em Versalhes (78)
- Casa de Jean Cocteau, em Milly La Forêt (91)
- Uma cabine de sinalização ferroviária, em La Défense (92)
- Área de manutenção e sinalização da RATP em Chanzy em Montreuil (93)
- Uma usina geotérmica, em Ivry-sur-Seine (94)
- Uma forja que não era reacendida desde seu fechamento em 1998 em Herblay-sur-Seine (95)
Dois dias para se maravilhar... e promoção do patrimônio sustentável
Para esta edição de 2022 dos Dias Europeus do Patrimônio, o tema do patrimônio sustentável foi escolhido. O objetivo é destacar iniciativas que possibilitem conciliar a restauração do patrimônio cultural com a preservação dos recursos naturais.
Uma preservação dos recursos naturais que também envolve a prática da mobilidade responsável.
Por você, que usa transporte público, carona, bicicleta ou carsharing. E por nós, Île-de-France Mobilités, acelerando a introdução de equipamentos cada vez mais limpos!
E o resto do ano, então?
Dois dias excepcionais em setembro são maravilhosos. Mas você sabia que, ao longo do ano, o patrimônio cultural da região da Île-de-France continua aberto para você, graças às vantagens culturais do seu passe Navigo?
Um verdadeiro passe cultural, seu Navigo permite que você se beneficie de tarifas reduzidas, degressivas (ou até gratuitas) de mais de 300 parceiros culturais em Île-de-France!
Quando a herança é contada na sua linha: feliz!
E aproveitar ainda mais os lugares excepcionais da Île-de-France... Sem desviar do seu caminho habitual, baixe rapidamente o aplicativo móvel da Happy.
Castelos, monumentos, museus ou casas de artistas, parques e florestas... Com apenas alguns cliques, o aplicativo te leva pelo espaço e tempo com mais de 700 histórias históricas curtas.
Então, qual porta você vai empurrar neste fim de semana?
* Tarifa válida para qualquer bilhete de origem-destino vendido no carneiro. O preço unitário é de €5. Passagens de origem para ou para o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle não estão sujeitas a essas tarifas