Lançamento da segunda edição do Desafio de Informação ao Passageiro
Apresentação do Desafio de Informação ao Passageiro 2020: mobilidade responsável
Lançado em 2019 em colaboração com a Região da Île-de-France, o Desafio de Informação ao Passageiro Île-de-France Mobilités está aberto a todos os players que desejem oferecer soluções inovadoras e concretas (startups, PMEs, players de mobilidade, etc.) para questões de Informação ao Passageiro.
O tema da edição de 2020 é mobilidade responsável e oferece aos candidatos a oportunidade de trabalhar em soluções que abordem questões atuais de saúde, sociais e ambientais, além de atender às expectativas dos passageiros em termos de informação, o mais detalhadamente possível.
Um dia de lançamento do Desafio foi organizado em 6 de outubro de 2020. Esse destaque foi uma oportunidade para detalhar aos candidatos os desafios e necessidades relacionados ao tema, bem como às modalidades.
Os vencedores da edição de 2020 receberão uma bolsa e apoio dedicado para continuar o desenvolvimento de sua solução por meio de um experimento na rede Île-de-France.
Questões de saúde
A pandemia atual mudou o comportamento dos usuários e introduziu novos usos do transporte. Agora é essencial oferecer soluções adaptadas à situação de saúde em nossas viagens (regulação de multidões, distanciamento, etc.), mas também promover a atividade física e a vida ativa na cidade a longo prazo.
Questões ambientais
A mobilidade do futuro tem como objetivo ser mais verde, acompanhando uma consciência coletiva do impacto ambiental das nossas escolhas diárias de mobilidade: desenvolver mobilidade responsável do ponto de vista do usuário (tomar consciência do impacto ambiental da mobilidade), mas também para os produtores de serviços digitais (ecodesign dos serviços digitais).
Questões sociais
Nesse contexto, também é essencial mobilizar solidariedade entre os usuários para melhorar o acesso à informação e às pessoas com restrições de viagem.
Inscrição para o Desafio de Informação ao Passageiro e documentos úteis
Você tem até 6 de novembro às 23h59 para enviar sua inscrição para o Desafio pelo formulário abaixo.
Precisa de ajuda? Você pode consultar o FAQ, atualizado após as perguntas dos participantes da reunião informativa:
Não conseguiu ir à reunião de abertura? Não se preocupe, você pode assistir ao vídeo:
Os vencedores do Desafio de Informação ao Passageiro 2020 foram anunciados em 08/12/2020, acesse esta página para saber mais:
Saiba mais sobre a edição anterior: