Lançamento da segunda edição do Desafio de Informação ao Passageiro

Apresentação do Desafio de Informação ao Passageiro 2020: mobilidade responsável

Lançado em 2019 em colaboração com a Região da Île-de-France, o Desafio de Informação ao Passageiro Île-de-France Mobilités está aberto a todos os players que desejem oferecer soluções inovadoras e concretas (startups, PMEs, players de mobilidade, etc.) para questões de Informação ao Passageiro.

O tema da edição de 2020 é mobilidade responsável e oferece aos candidatos a oportunidade de trabalhar em soluções que abordem questões atuais de saúde, sociais e ambientais, além de atender às expectativas dos passageiros em termos de informação, o mais detalhadamente possível.