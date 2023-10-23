Notícias semelhantes

Todas as noites, a partir das 22h, você tem a possibilidade de pedir ao motorista do seu ônibus para pará-lo o mais próximo possível do seu destino, entre duas paradas.

Por que parar entre dois pontos de ônibus?

Isso ajuda a combater a sensação de insegurança que pode ser sentida à noite e à noite, quando não é reconfortante caminhar sozinho em ruas desertas.

Também pode te aproximar do destino e, assim, reduzir seu tempo de caminhada em horas tardias.

Onde posso me desligar?

A parada solicitada deve estar no trajeto da linha, entre dois pontos de parada.

Cabe então ao motorista decidir o local exato para descer, o mais próximo possível do seu destino, claro, mas também bem iluminado, com boa visibilidade e um caminho para pedestres próximo.

Como indico onde quero sair?

Tudo que você precisa fazer é avisar o motorista quando embarcar no ônibus. Eles então sugerem o melhor lugar para descer do ônibus em segurança.