Notícias semelhantes

Uma nova numeração para acompanhar a chegada do bonde T9
- Sua linha 9 vira linha 282
- Sua linha 8 vira linha 480
- Sua linha 2 vira linha 482
- Sua linha 3 vira a linha 483
- Sua linha UNICORN mantém o mesmo nome!
Descubra a nova rota da linha 482 (antiga linha 2)
A Linha 482 atende várias novas paradas, incluindo:
- Prefeitura de Orly
- Ponte Rungis (RER C)
- O shopping center Belle Epine com paradas Belle Epine Nord e Belle Epine Sud
Principais paradas da linha: Belle Epine, Pont de Rungis (RER C), Mairie d'Orly, Gaston Viens (T9), centro da cidade de Villeneuve-le-Roi (Place Amédée Soupault), estação Villeneuve le Roi, Place Paul Bert, Place Jeanne d'Arc
A linha 482 opera de segunda a domingo, com:
- De segunda a sexta-feira: das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 15 minutos nos horários de pico e a cada 30 minutos fora do horário de pico entre Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc e Mairie d'Orly.
Entre 10h e 19h30, um ônibus a cada 30 minutos leva você ao Belle Epine Shopping Centre, em Thiais.
- Sábado: das 5h às 22h, 1 ônibus a cada 30 minutos até 1h.
- Domingos e feriados: das 8h às 20h.
Os mesmos horários se aplicam o ano todo!
Linha 480 (antiga linha 8): Ônibus a cada 30 minutos, todos os dias, durante todo o ano, até meia-noite 30
Entre a estação Villeneuve-Saint-Georges e o aeroporto de Orly, a linha 480 (antiga linha 8) agora terá uma frequência idêntica de 30 minutos durante todo o dia, das 5h30 às 00h30.
O horário de funcionamento é o mesmo o ano todo!
Principais paradas da linha 480: Aeroporto de Orly, Porte de l'Essonne (T7), estação Ablon (RER C), Lycée Brassens, Raoul Delattre, estação Villeneuve-Saint-Georges
Linha 483 (antiga linha 483): ônibus até 1h30 às sextas e sábados
A partir de 12 de abril, a linha 483 operará mais tarde nas noites de sexta e sábado com:
- Da estação Choisy-le-Roi, partidas adicionais às 1h02, 1h22 e 1h42
- Partindo da estação Villeneuve-Saint-Georges, partidas adicionais às 1h02, 1h22 e 1h42!
Estação de trem Choisy-le-Roi, Lisle red mullet (T9), colégio Thiais, Gaston Viens (T9), Prefeitura de Orly (ponto JJ Rousseau), estação Orly, Place COlonel Beltrame, Place Amédée Soupault, Lycée Brassens, estação Villeneuve-Saint-Georges
Novos horários serão aplicados a partir de segunda-feira, 12 de abril, nas suas linhas 282 (antiga linha 9) e na sua linha LICORNE