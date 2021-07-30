Notícias semelhantes

Agora é possível acompanhar as notícias das suas linhas de ônibus em Mantois na seção atual de "notícias" do portal regional Île-de-France Mobilités, no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, ou acessando a conta do Twitter @mantois_idfm a partir de 1º de agosto: novos horários, desvios, eventos relacionados à mobilidade no território, etc. Nossos agentes poderão responder todas as suas perguntas.

Até breve em nossas linhas em Mantois!