Notícias semelhantes

A partir de 1º de agosto, suas linhas de ônibus no Mantois estão mudando suas coordenadas!

As redes Tam e Combus dão lugar a uma rede unificada, para um serviço melhor ao território. Você também pode se beneficiar de informações aprimoradas para os passageiros graças aos novos métodos de contato da Île-de-France Mobilités!

Precisa de informações sobre suas falas? É assim que podemos nos contatar!

A partir de 1º de agosto, novos meios de comunicação:

  • a aplicação Île-de-France Mobilités
  • O local iledefrance-mobilites.fr
  • A conta do Twitter @mantois_IDFM
  • por telefone 01 30 94 77 77

Agora é possível acompanhar as notícias das suas linhas de ônibus em Mantois na seção atual de "notícias" do portal regional Île-de-France Mobilités, no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, ou acessando a conta do Twitter @mantois_idfm a partir de 1º de agosto: novos horários, desvios, eventos relacionados à mobilidade no território, etc. Nossos agentes poderão responder todas as suas perguntas.

Até breve em nossas linhas em Mantois!

