Notícias semelhantes

Venha conhecer nossos agentes de informação!
Para fornecer as melhores informações sobre os novos recursos que serão implementados em 12 de abril em suas linhas de ônibus, nossos agentes de informação estarão presentes em vários locais emblemáticos da sua rede:
- na parada Gaston Viens:
Quarta-feira, 31 de março, das 15h às 18h / sexta-feira, 2 de abril, das 7h às 10h; terça-feira, 6 de Varil, das 15h às 18h; sexta-feira, 9 de abril, das 15h às 18h.
- na parada Rouget de Lisle:
Segunda-feira, 29 de março, das 15h às 18h / Terça-feira, 30 de março, das 7h às 10h / Quarta-feira, 7 de abril, das 7h às 10h, e quinta-feira, 8 de abril, das 15h às 18h
- no mercado de Villeneuve-le-Roi: domingo, 4 de abril, das 8h às 13h, na 63 rue du Général de Gaulle
- na estação Villeneuve-Saint-Georges: quinta-feira, 8 de abril, das 7h às 10h.
Novos ônibus
Eles terão à disposição todos os novos horários da rede de ônibus:
Cumprimento das diretrizes de saúde
A implementação desse sistema está sujeita ao rigoroso cumprimento das instruções de saúde. Os agentes terão gel hidroalcoólico disponível.
Lembramos que o uso de máscara, cobrindo nariz e boca, é obrigatório em todos os municípios do Val-de-Marne.