Notícias semelhantes

Encontro você para discutir as novas funcionalidades da sua rede de ônibus!

Nossos agentes de informação estarão presentes no local para apresentar as novas funcionalidades da sua rede de ônibus, que serão implementadas a partir de 12 de abril

Venha conhecer nossos agentes de informação!

Para fornecer as melhores informações sobre os novos recursos que serão implementados em 12 de abril em suas linhas de ônibus, nossos agentes de informação estarão presentes em vários locais emblemáticos da sua rede:

  • na parada Gaston Viens:
    Quarta-feira, 31 de março, das 15h às 18h / sexta-feira, 2 de abril, das 7h às 10h; terça-feira, 6 de Varil, das 15h às 18h; sexta-feira, 9 de abril, das 15h às 18h.
  • na parada Rouget de Lisle:
    Segunda-feira, 29 de março, das 15h às 18h / Terça-feira, 30 de março, das 7h às 10h / Quarta-feira, 7 de abril, das 7h às 10h, e quinta-feira, 8 de abril, das 15h às 18h
  • no mercado de Villeneuve-le-Roi: domingo, 4 de abril, das 8h às 13h, na 63 rue du Général de Gaulle
  • na estação Villeneuve-Saint-Georges: quinta-feira, 8 de abril, das 7h às 10h.

Novos ônibus

Eles terão à disposição todos os novos horários da rede de ônibus:

  • Linha 282 : Thiais - E. Levassor <> Vitry-sur-Seine
  • Linha 480 : estação Villeneuve-Saint-Georges <> Aeroporto de Orly
  • Linha 482 : Belle Epine <> Villeneuve-le-Roi - Place Jeanne d'Arc
  • Linha 483 : Estação Villeneuve-Saint-Georges <> Estação Choisy-le-Roi
  • UNICÓRNIO Villeneuve-le-Roi: Circuito de rua

Cumprimento das diretrizes de saúde

A implementação desse sistema está sujeita ao rigoroso cumprimento das instruções de saúde. Os agentes terão gel hidroalcoólico disponível.

Lembramos que o uso de máscara, cobrindo nariz e boca, é obrigatório em todos os municípios do Val-de-Marne.

