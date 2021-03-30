Notícias semelhantes

Venha conhecer nossos agentes de informação!

Para fornecer as melhores informações sobre os novos recursos que serão implementados em 12 de abril em suas linhas de ônibus, nossos agentes de informação estarão presentes em vários locais emblemáticos da sua rede:

na parada Gaston Viens:

Quarta-feira, 31 de março, das 15h às 18h / sexta-feira, 2 de abril, das 7h às 10h; terça-feira, 6 de Varil, das 15h às 18h; sexta-feira, 9 de abril, das 15h às 18h.

na parada Rouget de Lisle:

Segunda-feira, 29 de março, das 15h às 18h / Terça-feira, 30 de março, das 7h às 10h / Quarta-feira, 7 de abril, das 7h às 10h, e quinta-feira, 8 de abril, das 15h às 18h

no mercado de Villeneuve-le-Roi: domingo, 4 de abril, das 8h às 13h, na 63 rue du Général de Gaulle

na estação Villeneuve-Saint-Georges: quinta-feira, 8 de abril, das 7h às 10h.

Novos ônibus

Eles terão à disposição todos os novos horários da rede de ônibus: