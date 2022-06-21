Notícias semelhantes

O alerta de tráfego permite que você seja informado sobre o status do tráfego da sua rede em tempo real, mas também sobre desvios futuros.
Ela permite que você antecipe suas viagens ou encontre uma solução alternativa para adiamento em caso de interrupções imprevistas.
Para assinar, é muito simples:
1/ Crie sua conta para que suas linhas apareçam em "favoritos"
2/ No formulário de inscrição ou no site da Île-de-France Mobilités, selecione sua linha na seção ME MOVE > Horários
3/ Clique no pequeno sino de "alerta"
4/ Você também pode definir os dias e horários de recebimento dos seus alertas