Notícias semelhantes

A partir de 4 de setembro de 2023, algo novo na região da Grande Melun!

Publicado em

Leitura 2 min

Saiba mais sobre suas mudanças de volta às aulas na região de Grand Melun

A partir de 4 de setembro de 2023, a Île-de-France Mobilités está alterando a oferta de ônibus na região de Grand Melun. Essa nova oferta faz parte do programa para desenvolver a oferta de ônibus em escala regional.

Novas rotas mais convenientes

Linha 3607:

  • As linhas C e N se unem e se tornam a linha 3607 para simplificar.
  • Um serviço melhor para o parque empresarial Vaux-le-Pénil, com ônibus a cada 15 minutos de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 9h30 e das 16h às 19h30.
  • Uma frequência mantida em 30 minutos entre a parada "Péguy" e a estação de Melun.
  • O terminal da linha agora está localizado na parada "Vaux Pleins Vents".
Mapa da linha 3607

Linha 3610:

  • Uma nova ligação simples e direta entre o centro da cidade e a estação de Melun, bem como os municípios de Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine.
  • Melhor serviço para a estação de Livry-sur-Seine e para os distritos do sul de Vaux-le-Pénil
  • Ônibus o ano todo, a cada 30 minutos das 6h15 às 8h45 até a estação Melun, das 17h45 às 19h45 da estação e a cada hora fora do horário de pico.
  • Um ônibus a cada hora aos sábados, das 6h às 19h30.
Mapa lineal 3610

Linha 3613:

  • A Linha T torna-se a linha 3613 com um novo terminal na parada "Centre commercial de Rubelles".
  • Um ônibus a cada 30 minutos das 6h às 9h30 e das 16h30 às 20h30.
  • Um novo serviço com o Tertre de Chérisy.
Mapa de linhas 3613

A oferta de suas linhas é mais adaptada às suas jornadas diárias

Linha 3605:

  • Desfrute de um ônibus a cada 15 minutos de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 20h.
Mapa linear 3605

Linha 3608:

  • O serviço direto entre Vaux-le-Pénil e a estação Melun foi reforçado pela manhã com mais 3 ônibus.
Mapa linear 3608

Linha 3611:

  • Não há mais ônibus entre 6h30 e 9h e 17h e 19h30, entre o ecodistrito de Woodi e a estação Melun, com 12 viagens adicionais.
Mapa linear 3611

Descubra tudo sobre as novidades nas suas linhas de ônibus aqui

 -  3.1 MB

Notícias semelhantes