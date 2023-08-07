Notícias semelhantes

A partir de 4 de setembro de 2023, a Île-de-France Mobilités está alterando a oferta de ônibus na região de Grand Melun. Essa nova oferta faz parte do programa para desenvolver a oferta de ônibus em escala regional.
Novas rotas mais convenientes
Linha 3607:
- As linhas C e N se unem e se tornam a linha 3607 para simplificar.
- Um serviço melhor para o parque empresarial Vaux-le-Pénil, com ônibus a cada 15 minutos de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 9h30 e das 16h às 19h30.
- Uma frequência mantida em 30 minutos entre a parada "Péguy" e a estação de Melun.
- O terminal da linha agora está localizado na parada "Vaux Pleins Vents".
Linha 3610:
- Uma nova ligação simples e direta entre o centro da cidade e a estação de Melun, bem como os municípios de Vaux-le-Pénil e Livry-sur-Seine.
- Melhor serviço para a estação de Livry-sur-Seine e para os distritos do sul de Vaux-le-Pénil
- Ônibus o ano todo, a cada 30 minutos das 6h15 às 8h45 até a estação Melun, das 17h45 às 19h45 da estação e a cada hora fora do horário de pico.
- Um ônibus a cada hora aos sábados, das 6h às 19h30.
Linha 3613:
- A Linha T torna-se a linha 3613 com um novo terminal na parada "Centre commercial de Rubelles".
- Um ônibus a cada 30 minutos das 6h às 9h30 e das 16h30 às 20h30.
- Um novo serviço com o Tertre de Chérisy.
A oferta de suas linhas é mais adaptada às suas jornadas diárias
Linha 3605:
- Desfrute de um ônibus a cada 15 minutos de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 20h.
Linha 3608:
- O serviço direto entre Vaux-le-Pénil e a estação Melun foi reforçado pela manhã com mais 3 ônibus.
Linha 3611:
- Não há mais ônibus entre 6h30 e 9h e 17h e 19h30, entre o ecodistrito de Woodi e a estação Melun, com 12 viagens adicionais.