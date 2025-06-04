Notícias semelhantes

Um novo número de telefone

Em um esforço para simplificar a jornada do usuário, a Île-de-France Mobilités está criando um projeto de número único de telefone. Esse número está sendo implementado gradualmente, por território.

Eventualmente, os passageiros poderão contatar um único número em toda a região da Île-de-France para fazer uma pergunta sobre transporte público.

Esse serviço já está implantado na área de captação de Seine Grand Orly. Você tem alguma dúvida ou informação sobre o bonde T9 ou seus ônibus? Você pode nos contatar pelo 0 800 10 20 20.

O formulário de contato

Você também pode nos contatar pelo formulário de contato: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/nous-ecrire

Baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités

Para calcular sua rota, pesquise os horários do seu ônibus ou bonde, consulte informações de trânsito, baixe o aplicativo Île-de-France Mobilités !

Lembre-se de assinar sua linha para receber informações de tráfego em tempo real.