Notícias semelhantes

Como a segurança é prioridade para todos, as corridas escolares agora serão realizadas de ônibus. Todos os alunos estarão sentados e segurados. CUIDADO, O CINTO DE SEGURANÇA SERÁ OBRIGATÓRIO PARA TODOS!

Para permitir que todos os alunos sejam cuidados, mudanças são feitas (viagens adicionais, alterações nas rotas, etc.)

Linha 3303:

Criação de 2 novas corridas escolares, uma dobrada a partir das 7h50 em Zac des Tournesols e uma corrida às 8h33 a partir da parada Les Bordes, que atenderá a estação de trem e o Colégio Triolet, retornando posteriormente ao Colégio E. Triolet.

Modificação da corrida escolar das 16h20: Os estudantes do Elsa Triolet College que moram em Esmans e La Brosse Montceaux terão que pegar a linha 3310 (partida das 16h20 da faculdade)

Cancelamento das corridas escolares às 12h25 e 17h12 na estação Montereau: os alunos terão que fazer excursões escolares na linha 3315

Linha 3304 :

Modificação do trajeto escolar às 7h53: Os alunos que moram em Petit Buisson, Gardeloup, Nanon e Merlange agora terão que pegar a linha 3307 (partida às 7h52 de Petit Buisson)

Criação de uma corrida escolar às 8h45 para permitir que os alunos retornem posteriormente ao Collège P. Eluard e ao Lycée Malraux.

Linha 3305:

Criação de 3 novas corridas escolares à noite (dublagem) para atender o Lycée Malraux e o Collège P. Eluard, Rue de la Garenne e Bas Clos.

Linha 3306:

Criação de uma corrida escolar adicional pela manhã. Todos os itinerários foram alterados. Não haverá mais correspondência a ser feita na Prefeitura de Marolles sur Seine.

Substituição das corridas escolares às 12h55 e 15h55 às quartas-feiras pelo TàD Est (-> reservas no https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ ou no aplicativo TàD Île-de-France Mobilités)

Linha 3307 :

Criação de 2 novas corridas escolares (dublagem) à noite, atendendo ao Lycée Malraux e ao Collège P. Eluard.

Substituição das corridas escolares às 17h10 e 16h a partir de Forges Bourg pelo TàD Ouest (-> Reservas no https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ ou no aplicativo TàD Ile-de-France Mobilités)

Linha 3310:

Criação de uma corrida direta adicional para o Lycée A. Malraux e criação de uma nova corrida para permitir que os alunos retornassem às suas escolas posteriormente.

Criação de uma nova corrida escolar às 16h20 do Collège E. Triolet (anteriormente servida na linha 3303)

Modificação da corrida das 17h25 a partir do Lycée G. Eiffel. Os alunos de Gustave Eiffel terão que pegar a linha 3315 para uma conexão na estação Montereau. Uma dublagem será criada para esta corrida e as rotas serão modificadas.

Linha 3315: