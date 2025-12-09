Notícias semelhantes

Como a segurança é prioridade para todos, as corridas escolares agora serão realizadas de ônibus. Todos os alunos estarão sentados e segurados. CUIDADO, O CINTO DE SEGURANÇA SERÁ OBRIGATÓRIO PARA TODOS!
Para permitir que todos os alunos sejam cuidados, mudanças são feitas (viagens adicionais, alterações nas rotas, etc.)
Linha 3303:
- Criação de 2 novas corridas escolares, uma dobrada a partir das 7h50 em Zac des Tournesols e uma corrida às 8h33 a partir da parada Les Bordes, que atenderá a estação de trem e o Colégio Triolet, retornando posteriormente ao Colégio E. Triolet.
- Modificação da corrida escolar das 16h20: Os estudantes do Elsa Triolet College que moram em Esmans e La Brosse Montceaux terão que pegar a linha 3310 (partida das 16h20 da faculdade)
- Cancelamento das corridas escolares às 12h25 e 17h12 na estação Montereau: os alunos terão que fazer excursões escolares na linha 3315
Linha 3304 :
- Modificação do trajeto escolar às 7h53: Os alunos que moram em Petit Buisson, Gardeloup, Nanon e Merlange agora terão que pegar a linha 3307 (partida às 7h52 de Petit Buisson)
- Criação de uma corrida escolar às 8h45 para permitir que os alunos retornem posteriormente ao Collège P. Eluard e ao Lycée Malraux.
Linha 3305:
- Criação de 3 novas corridas escolares à noite (dublagem) para atender o Lycée Malraux e o Collège P. Eluard, Rue de la Garenne e Bas Clos.
Linha 3306:
- Criação de uma corrida escolar adicional pela manhã. Todos os itinerários foram alterados. Não haverá mais correspondência a ser feita na Prefeitura de Marolles sur Seine.
- Substituição das corridas escolares às 12h55 e 15h55 às quartas-feiras pelo TàD Est (-> reservas no https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ ou no aplicativo TàD Île-de-France Mobilités)
Linha 3307 :
- Criação de 2 novas corridas escolares (dublagem) à noite, atendendo ao Lycée Malraux e ao Collège P. Eluard.
- Substituição das corridas escolares às 17h10 e 16h a partir de Forges Bourg pelo TàD Ouest (-> Reservas no https://tad.iledefrance-mobilites.fr/ ou no aplicativo TàD Ile-de-France Mobilités)
Linha 3310:
- Criação de uma corrida direta adicional para o Lycée A. Malraux e criação de uma nova corrida para permitir que os alunos retornassem às suas escolas posteriormente.
- Criação de uma nova corrida escolar às 16h20 do Collège E. Triolet (anteriormente servida na linha 3303)
- Modificação da corrida das 17h25 a partir do Lycée G. Eiffel. Os alunos de Gustave Eiffel terão que pegar a linha 3315 para uma conexão na estação Montereau. Uma dublagem será criada para esta corrida e as rotas serão modificadas.
Linha 3315:
- Mudanças nos horários e roteiros.