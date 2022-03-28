Notícias semelhantes

Você está viajando nas linhas de ônibus de Marne-la-Vallée e gostaria de contribuir para melhorar a qualidade do serviço?

Oferecemos a você a oportunidade de se tornar um INDICADOR DE LINHA da rede. Vocês viajam regularmente pela rede, então são embaixadores de um transporte público melhor diariamente .

Esse sistema foi criado pela Associação FNAUT (Federação Nacional das Associações de Usuários de Transporte) em parceria com a Île-de-France Mobilités e os Transporters.

Do que ela consiste?

Enviamos seus depoimentos diários, sua "experiência de viajante".

Seu feedback é valioso e nos ajuda a melhorar a qualidade das suas viagens.

Como?

Cadastre-se gratuitamente por e-mail enviando seu primeiro depoimento usando o formulário abaixo